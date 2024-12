A Potenza festività natalizie ricche di acrobazie per meravigliare piccoli e grandi.

Sabato 21 dicembre Babbo Natale con gli Elfi e gli Gnomi al seguito si calerà dall’alto per fare gli auguri alla città, mentre il 6 gennaio non sarà da meno la Befana.

In occasione dell’Epifania la simpatica vecchietta scenderà in piazza Mario Pagano per poi distribuire dolciumi ai piccoli.

Di seguito le locandine con i dettagli.