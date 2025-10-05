ULTIME NEWS

Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Team Altamura

5 Ottobre 2025

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Team Altamura.

Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 2 a 2.

Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.

Forza Potenza!