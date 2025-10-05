Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Team Altamura

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Team Altamura.
Il risultato finale ha visto la sfida concludersi con un pareggio di 2 a 2.
Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.
Forza Potenza!
A Gianluigi Albano, docente di Chimica organica al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, di Montalbano Jonico, è…
Si è conclusa la Peregrinatio della Madonna del Carmine, che in questi giorni ha toccato il cuore della comunità di Potenza. Commenta l’Arcidiocesi: “La sua…
Nel pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco di Matera sono intervenuti per recuperare un turista infortunato in una zona impervia della Gravina. L’intervento è scattato…
La gara tra Corleto e Invicta Matera del campionato di Promozione in corso a Calvello è stata sospesa al 15′ del secondo tempo, sul risultato…
Don Antonio Meliante, coinvolto in un grave incidente sulla Statale 95 Tito–Brienza, all’uscita della galleria in territorio di Brienza, è ricoverato presso il Centro Ustioni…
Un anno senza Anna Dea. Per ricordare la giovane liceale 15enne che, esattamente un anno fa, si tolse la vita, l’associazione nata in sua memoria,…
“Un dialogo aperto e partecipato, anche a distanza, tra i lucani che vivono a Milano e la Basilicata, sul tema cruciale della sanità”. È quanto…
“Festeggiamo oggi San Francesco. È una festività molto sentita nella nostra comunità che ogni anno si rinnova senza perdere lo spirito che le è proprio”….
Nel corso della giornata di Domenica è atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa che apporterà…
Eleonora Abbagnato, étoile del Balletto dell’Opera di Parigi e orgoglio della danza italiana, sarà ospite della nostra città! Così annuncia il Comune di Potenza che…
Inaugurazione della Piazzetta della Pila – Domenica 5 ottobre, ore 16:30. Un luogo che da sempre è nel cuore della nostra comunità, punto di riferimento…
Grave incidente questa mattina all’altezza di Marsico Nuovo. Un’auto ha impattato contro un cinghiale che improvvisamente ha attraversato la SS 598. A seguire altre due…