Basilicata, disavventura per un turista: sul posto Vigili del fuoco e ambulanza

Nel pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco di Matera sono intervenuti per recuperare un turista infortunato in una zona impervia della Gravina.

L’intervento è scattato alle ore 14:10 circa di oggi, Domenica 5 Ottobre, quando la squadra di Prima Partenza della Sede Centrale è stata allertata per un soccorso lungo il percorso che da Porta Pistola conduce al ponte in legno situato nella parte bassa della Gravina.

Il malcapitato, un turista di nazionalità francese di 71 anni, residente a Guercheville, si era avventurato lungo il tratturo impervio che costeggia il torrente quando, a causa di un infortunio, è rimasto bloccato e fortemente dolorante.

Vista la difficoltà logistica del recupero tramite imbarellamento e le condizioni del ferito, la squadra ha richiesto il supporto aereo.

È stato quindi fatto intervenire l‘elicottero dei Vigili del Fuoco (Drago 67) proveniente dal Reparto Volo di Bari, che ha effettuato il recupero verticale mediante la calata dell’operatore elisoccorritore.

Riportato in sicurezza al piano stradale, il turista è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto e successivamente trasportato presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera per gli accertamenti e le cure necessarie.

Ecco le foto dell’intervento.