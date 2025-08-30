ULTIME NEWS

Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con l’Audace Cerignola

30 Agosto 2025

Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Audace Cerignola.

La gara è terminata con il pareggio delle due squadre, risultato finale quindi di 0 a 0.

Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.

Forza Potenza!