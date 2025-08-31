Potenza Calcio: tutto pronto per la presentazione della rosa 2025/26. L’evento

Si terrà giovedì 4 settembre, alle ore 20:45, presso lo spazio antistante la Torre Guevara, “tu sei l’unica”, evento di presentazione ufficiale del Potenza Calcio 2025/26.
Per l’occasione, la squadra percorrerà le vie del centro cittadino per incontrare i tifosi e presentarsi ufficialmente alla città.
A partire dalle 19:45 la serata sarà aperta dal concerto della Piccola Orchestra Distratta.
Al centro della serata gli atleti, il Mister Pietro De Giorgio, il Direttore Sportivo Vincenzo De Vito, il Presidente Donato Macchia, presentati dal giornalista Vittorio Laviano, condivideranno obiettivi, energia e ambizioni del leone rampante.
A seguire esibizione dell’Orchestra Maldestra e lo spettacolo SISMA.