Potenza: cellulare trovato in carcere! Ecco tutti i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Osapp Basilicata:

“Nella mattinata di ieri, 24 novembre 2025, intorno alle ore 10:30, durante un normale giro di controllo, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto un telefono cellulare perfettamente funzionante, abilmente occultato dietro il televisore di una camera occupata da due detenuti minorenni di origine pugliese presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Potenza.

Il Segretario Regionale OSAPP, Giuseppe Cappiello, ha dichiarato che, nonostante la grave carenza di organico, il personale continua a svolgere il proprio lavoro «con attenzione, professionalità e spirito di abnegazione».

Cappiello sottolinea inoltre come «anche la giustizia minorile versi ormai in una situazione di completo sbando: tanto che il personale è lasciato solo, privo degli strumenti, dell’organico e dei mezzi necessari per garantire sicurezza e legalità»”.