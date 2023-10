Torniamo a parlare della questione cinghiali.

Dopo il caso di Via Lisbona (zona Parco Mondo), a Potenza nuovi esemplari più di un mese fa furono avvistati in città tra Via Londra e via Parigi.

Ma ieri questi animali sono stati visti nei pressi dell’Ospedale, probabilmente alla ricerca di cibo.

I cinghiali sono sempre in gruppo di 4-6.

Li avete visti anche voi?

Ecco le foto.

