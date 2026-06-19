Potenza, in provincia ritrovato il signor Orlando!

L’Amministrazione Comunale di Venosa informa con soddisfazione che il signor Orlando Biagio è stato ritrovato in buone condizioni di salute:

“Il positivo esito delle operazioni di ricerca è stato possibile grazie al tempestivo e coordinato intervento delle numerose persone e organizzazioni coinvolte, che hanno operato con professionalità, impegno e grande spirito di collaborazione.

Un sincero ringraziamento è rivolto alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile – Gruppo ANPAS e a tutti i volontari che hanno preso parte alle attività di ricerca, mettendo a disposizione competenze, tempo ed energie al servizio della comunità.

Un particolare riconoscimento va all’Unità Cinofila della Pubblica Assistenza di Montescaglioso, con il cane Kyle e i conduttori Gino Suglia e Martina Panico, per il prezioso contributo fornito fino al momento del ritrovamento.

Questa vicenda conferma ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni di volontariato e cittadini per affrontare efficacemente le situazioni più delicate.

A tutti coloro che hanno contribuito alle operazioni va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Venosa.

Bentornato a casa, Biagio”.