Potenza, comunità della provincia si stringe intorno a nonno Michele che compie 103 anni. Tantissimi auguri!

Rapone festeggia un traguardo straordinario: Michele Di Leo compie oggi 103 anni, circondato dall’affetto dei familiari e dalla stima dell’intera comunità.

A scrivere alla nostra Redazione i nipoti, Michele Di Leo e Annarita Di Leo ed il pronipote, Francesco Mondelli che scrivono:

“Nato a San Fele e cresciuto a Rapone, Michele Di Leo rappresenta una preziosa testimonianza vivente della storia del paese.

In oltre un secolo di vita ha attraversato profondi cambiamenti sociali, culturali ed economici, mantenendo sempre un forte legame con le propri radici e i valori della tradizione.

La sua esistenza è esempio di tenacia, saggezza e attaccamento alla famiglia e al territorio.

Un patrimonio umano che merita di essere celebrato e condiviso, soprattutto con le giovani generazioni.

Il sig. Michele Di Leo, dopo una vita trascorsa lavorando nella sua azienda agricola, è attualmente il più anziano del paese; ha due figli

Filomena e Giuseppe ed è vedovo della sig.ra Annina Cappiello dal 2015″.

Auguri!