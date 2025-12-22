Potenza, congedo didattico mestruale in queste due scuole

Due istituti scolastici di Potenza, il liceo Quinto Orazio Flacco e l’istituto Da Vinci-Nitti, hanno adottato il ‘congedo didattico mestruale’.

La misura nasce dalla proposta dalla Consulta provinciale degli studenti di Potenza nel febbraio 2025 ed è stata approvata “grazie all’impegno diretto e costante dei rappresentanti degli studenti all’interno dei consigli di Istituto”, dopo la stipula di un accordo operativo con i comitati studenteschi delle scuole superiori del capoluogo della Basilicata.

Nei mesi scorsi, già il liceo musicale Walter Gropius aveva sperimentato autonomamente la misura, pensata per la “tutela del benessere degli studenti”.

“Era una misura di civiltà, da tempo attesa anche nel mondo del lavoro e che in Basilicata vede le sue prime applicazioni grazie alla rappresentanza studentesca guidata dalla Consulta”, ha commentato il presidente della Consulta, Italo Marsico, che ha annunciato la volontà di estenderla anche alle scuole della provincia di Potenza.

“E’ il segno principale – ha aggiunto – di una comunità scolastica pronta al cambiamento e di una rappresentanza studentesca pronta ad accogliere le sfide che le si pongono e a configurarsi come un motore di progresso e cambiamento sociale grazie alla sua azione politica e istituzionale sul territorio”.