Un pranzo che unisce le generazioni: a Pietrapertosa gli over 65 al centro della comunità, tra tradizione, sorrisi e gratitudine. I dettagli

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Pietrapertosa fa sapere:

“L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, il Servizio Civile e i volontari del territorio, ha organizzato il tradizionale pranzo dedicato agli over 65, un appuntamento ormai molto atteso e sentito dalla nostra comunità.

È stata una giornata speciale, all’insegna della convivialità, della condivisione e del piacere di stare insieme.

Il pranzo non è stato solo un momento per gustare piatti della tradizione, ma soprattutto un’occasione per ritrovarsi, scambiare due chiacchiere, sorridere e rafforzare quel senso di appartenenza che rende il nostro paese una vera comunità.

Un grazie sincero va a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: alla Pro Loco, ai ragazzi del Servizio Civile e a tutti i volontari che con passione, impegno e spirito di volontariato hanno dedicato tempo ed energie per la riuscita dell’evento.

Senza il loro contributo, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.

Un ringraziamento speciale va anche ai nostri over 65, che con la loro presenza, le loro storie e la loro esperienza rappresentano una risorsa preziosa per il nostro paese.

Loro che hanno contribuito a costruire la nostra comunità nel tempo.

Questa iniziativa è un’occasione preziosa per ribadire l’importanza dello stare insieme e del prendersi cura gli uni degli altri.

Il calore, la partecipazione e i sorrisi dei presenti sono la conferma che piccoli gesti possono creare grandi momenti.

Un appuntamento che lascia il segno e che rafforza il legame tra le generazioni, rendendo la nostra comunità ancora più unita.

Grazie a tutti e buone feste”.