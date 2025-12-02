Potenza, consegnato l’Encomio della Città al violinista Potentino Baione: si è esibito in Austria, Germania, Francia, Messico, Cile, Giappone, Cina, Oman, Thailandia e Dubai!

Il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca e l’assessore alla Cultura Roberto Falotico hanno consegnato nella Sala degli Specchi del teatro Stabile l’Encomio della Città a Daniele Baione, violinista per un quarantennio dell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, che ha suonato con alcuni dei più grandi direttori d’orchestra, tra gli altri Riccardo Muti e Zubin Mehta.

Si è esibito in tournèe internazionali in Austria, Germania, Francia, Messico, Cile, Giappone, Cina, Oman, Thailandia, Dubai.

Il Sindaco ha ricordato nella motivazione del conferimento il merito di “aver dato lustro a Potenza, sua città natale, muovendo i primi passi del percorso artistico nel Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza e aver fatto conoscere nel mondo il suo talento cristallino”.

“E’ un onore – ha evidenziato l’assessore Falotico – poter attestare, attraverso il conferimento di un riconoscimento ufficiale, la riconoscenza di Potenza a un suo illustre figlio, che ha saputo esportare sui più grandi palcoscenici internazionali la sua straordinaria capacità nell’arte della musica”.

Daniele Baione, nato a Potenza, ha iniziato a studiare violino in giovane età nel Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza, diplomandosi con lode nel 1986 sotto la guida del Maestro Liliana De Dominicis.

Vincitore di una borsa di studio nella Scuola Superiore di Saluzzo, nel cuneese, dove ha frequentato con ottimi risultati, affidandosi alla guida di insegnanti eccellenti come Pierre Amoyal, Raimondo Matacena, Regis Pasquier, Angelo Stefanato e Sergiu Cilibidache.

Nel 1987 vincitore di un concorso istituito dall’Orchestra del teatro San Carlo di Napoli nel ruolo di primo violino. Con lo stesso prestigioso teatro ha partecipato a numerose tournée internazionali in Austria, Germania, Francia, Messico, Cile, Giappone, Cina, Oman, Thailandia e Dubai.

Nel ruolo di Concertino e Assistente Concertino si è esibito numerose volte, con diverse orchestre, tra le altre I Solisti di Napoli, I Solisti Partenopei, I Cameristi del San Carlo, l’Unione Musicisti di Napoli, l’Orchestra Lucana, l’Orchestra Mediterranea e I Solisti del San Carlo, eseguendo numerosi concerti anche come solista di violino, ricevendo ovunque acclamazioni unanimi dalla critica e dal pubblico.

Si è anche dedicato alla musica da camera come Duo Violino Pianoforte, specializzandosi a Roma con il Maestro Felix Ayo, aggiudicandosi premi e concorsi nazionali tra i quali il terzo premio al Concorso di Musica da Camera Raimondo Sorrentino e il terzo premio al Concorso Nazionale di Musica da Camera A.M.A. Calabria, presieduto da Cristiano Rossi. Da sottolineare anche la sua partecipazione a vari festival di musica da camera, tra gli altri quello Internazionale di Sorrento.

Ha eseguito come solista più volte concerti di Bach, Vivaldi, Pergolesi, con l’Orchestra dei Professori del Teatro di San Carlo, con l’Orchestra dell’Unione dei Musicisti Napoletani U.N.M, con l’Orchestra Lucana di Potenza e l’Orchestra dei Solisti di Napoli.

Primo violino dell’Orchestra dei Solisti Napoletani, Orchestra dell’Unione dei Musicisti Napoletani U.N.M e dell’Orchestra dei Solisti di Napoli. Ha collaborato e suonato con i più grandi solisti e direttori d’orchestra come Gary Bertini, Daniel Oren, Maxim Vengerov, Pinchas Zukerman, Vadim Repin, Uto Ughi, Riccardo Muti, Juraj Valcuha, Dan Ettinger e diverse volte con il Maestro Zubin Mehta, con il quale ha concluso una tournée in Thailandia alla presenza della Regina.

Recentemente, con l’Orchestra dei Solisti del Settecento Napoletano del Teatro San Carlo di Napoli, ha eseguito numerosi concerti, anche come solista di violino, nel prestigioso Teatro Musikverein di Vienna, al Teatro San Carlo di Napoli, a Milano, ad Assisi, a Potenza. Come membro di un quartetto ha eseguito un repertorio napoletano del XVIII secolo al Don Bosco Prep College Theater di Ramsey NJ negli Stati Uniti.

In cartellone della Stagione di musica da camera sul palcoscenico del Teatro San Carlo 2024-2025, ha eseguito il 10 marzo 2024 la Sonata dall’Offerta Musicale di J.S. Bach per Flauto, Violino, Violoncello e Clavicembalo, il Quartetto in Sol maggiore per archi di J.

Haydn e il Quintetto in Si minore op. 107 di F. Ries per Flauto, Violino, Viola I, Viola II e Violoncello. Il 6 aprile 2025 sempre sul palcoscenico del Teatro San Carlo come ha eseguito come primo violino, il Requiem K. 626 riscuotendo grande successo.