Potenza, Palazzo di Città illuminato di rosso: l’iniziativa

Nella serata del 2 dicembre 2025, l’Italia torna a illuminarsi di rosso per celebrare il GivingTuesday, la giornata mondiale del dono.

Da Potenza, col Palazzo di Città, a Genova, da Firenze ad Assisi, da Messina a Bolzano, da Bologna a Catanzaro, fino ai comuni più piccoli, sono oltre 60 gli edifici e monumenti storici che si illumineranno contemporaneamente, unendo il Paese in un gesto collettivo dedicato al valore del dono e della solidarietà.

Il Comune di Potenza aderisce a Italia in Rosso, una delle iniziative promosse da Fondazione Filantropica AIFR – ETS in occasione del GivingTuesday, la giornata mondiale del dono che coinvolge oggi 111 Paesi e rappresenta una delle più ampie mobilitazioni globali legate alla generosità – spiegano gli organizzatori.

È proprio all’interno di questo contesto internazionale che, nel 2020, è nata l’idea di illuminare i monumenti simbolo delle grandi città del mondo per celebrare il dono: dal Cristo Redentore di Rio de Janeiro alle cascate del Niagara in Canada, dalla Sagrada Familia di Barcellona ad altri iconici riferimenti globali.

Un gesto semplice ma immediato, pensato per rendere visibile l’importanza del dono e per coinvolgere le comunità.

Arrivata in Italia tre anni fa, anche nel 2025, nella serata del 2 dicembre, i principali monumenti del Paese si illuminano di rosso grazie al patrocinio di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, che sostiene il progetto sin dal suo esordio, e alla partecipazione delle Amministrazioni locali, confermando il loro ruolo nel sostegno alle comunità e nella diffusione di pratiche solidali.