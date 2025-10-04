Potenza, giovane arrestato dai Carabinieri in provincia: ecco cosa nascondeva

Prosegue con ottimi risultati l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nell’ambito dei servizi di controllo del territorio.

Nella notte tra giovedì e venerdì scorso, a Rapolla, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito, nel corso di specifica attività finalizzata alla repressione del traffico di stupefacenti, hanno portato a termine una brillante operazione con il sequestro di un considerevole quantitativo di droga e l’arresto di un ragazzo del luogo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel corso delle operazioni, giunti presso il domicilio dell’uomo, al fine di espletare dei controlli di rito, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata calamitata dall’improvvisa allerta del collega a quattro zampe “Neri”, uno splendido esemplare di pastore tedesco addestrato nella ricerca ed al rinvenimento delle sostanze stupefacenti.

I militari hanno immediatamente intuito che fosse stato fiutato qualcosa e lo hanno seguito nel suo incedere all’interno dell’abitazione operando una perquisizione domiciliare.

Gli esiti dell’attività di polizia sono stati decisamente positivi poiché sono stati rinvenuti 753 gr. di hashish, 68 gr. di cocaina, 1 bilancino di precisione e la somma contante di € 3.865,00.

Stupefacente, materiale e denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto alla Casa Circondariale di Melfi come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina.

Questa mattina il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri applicando nei confronti dell’indagato – per il quale si ricorda vigere la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna – la custodia in carcere.

Il significativo risultato operativo conseguito, frutto di una costante e attenta vigilanza del territorio, rappresenta una tangibile dimostrazione del continuo e incessante impegno profuso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nella tutela della legalità e nella salvaguardia della sicurezza pubblica.