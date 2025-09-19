Potenza, il Comune si illumina di verde per stare accanto a chi soffre di questa malattia

Il Comune di Potenza aderisce alle iniziative previste in occasione della XVIII Giornata nazionale SLA, illuminando di verde il Palazzo di Città, sede municipale di Piazza Matteotti, nelle serate che vanno dal 18 al 21 settembre 2025, secondo quanto disposto dal sindaco Vincenzo Telesca.

La manifestazione si avvale dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e del sostegno del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, “un segno concreto che questo è un Paese che non dimentica e che sceglie di stare accanto alle persone più fragili” spiegano gli organizzatori.