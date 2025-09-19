A Potenza Caporaso ha incantato piccoli e grandi. L’evento

Si è aperta con successo la nona edizione del festival “La città delle Infanzie – Semi di Comunità”.

La serata inaugurale, si è svolta al MOON e ha visto come protagonista proprio il direttore artistico e scrittore per ragazzi Gianluca Caporaso, che ha sostituito Antonella Iallorenzi, della Compagnia Teatrale Petra.

Caporaso, ha incantato il pubblico composto da piccoli e grandi con un evento narrante intitolato “Magie dei luoghi”, un viaggio immaginario attraverso la lettura di alcune storie tratte dai suoi libri, spaziando da “Dove Sei? Rime senza fisse dimora” a “Punteville” fino a “Viaggi terrestri, marini e lunari del Barone di Munchhausen”.

A seguire, l’attenzione si è spostata sulla presentazione del progetto “Dodai – Semi di Comunità”, che dà il nome a questa edizione del festival.

L’iniziativa, presentata durante l’evento da Rossana Cafarelli della Cooperativa “Il Salone dei rifiutati”, mira a promuovere l’importanza di lavorare sulla cura dei luoghi e sulla forza delle relazioni per far germogliare comunità più coese, solidali e responsabili.