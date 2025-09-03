Potenza in Piazza per Gaza! Questa l’inziativa

Legambiente Basilicata e il Circolo SVA Legambiente Potenza aderiscono alla mobilitazione “Fermiamo la barbarie” convocata a livello nazionale dalla CGIL il prossimo 6 settembre, per sostenere la popolazione civile palestinese e chiedere alle istituzioni di fare la propria parte per porre fine alla violenza nella striscia di Gaza e in tutta la Palestina.

Il sostegno alla Global Sumud Flottilla che in questi giorni è in navigazione nel Mediterraneo per portare tonnellate di aiuti nella Striscia, si unisce alla richiesta di impegno concreto da parte del Governo italiano e dell’Unione Europea per bloccare una fra le più gravi violazioni dei diritti umani, in corso da decenni, da parte dello Stato di Israele sulla pelle del popolo palestinese.

Gli accordi economici che sono tutt’ora in essere fra i nostri Paesi e Israele – in modo particolare la fornitura di armi – rappresentano uno dei principali strumenti di oppressione del popolo palestinese, al quale è negato l’accesso ai beni di prima necessità, alle risorse naturali, alla mobilità interna ed esterna, all’istruzione; negazioni che vengono costantemente rivendicate come “legittima difesa” da parte di Ministri e membri delle istituzioni israeliane, in completo sfregio del diritto internazionale.

Legambiente condivide la piattaforma rilanciata dal sindacato dei lavoratori e sostiene le mobilitazioni territoriali per mantenere alta l’attenzione sulla strage di civili inermi (in larga parte bambini), giornalisti, membri delle organizzazioni umanitarie e operatori delle Nazioni Unite, che viene perpetrata quotidianamente dall’esercito israeliano e dai coloni illegali insediati nei territori palestinesi occupati.

Per queste motivazioni Legambiente sarà in Piazza Mario Pagano sabato 6 settembre dalle ore 17, invitando soci, cittadini e mondo del volontariato ad aderire alla mobilitazione nazionale.

Di seguito la locandina con i dettagli.