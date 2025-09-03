Festa di San Gerardo Maiella a Muro Lucano: un vero fiume di persone ha animato la giornata conclusiva. I dettagli

Muro Lucano ha celebrato con un successo straordinario la Festa di San Gerardo Maiella, Patrono dell’intera Basilicata, che si è conclusa ieri, lasciando un eco di fede, tradizione e comunità.

L’edizione di quest’anno ha superato ogni aspettativa, confermando la centralità di questo evento nel cuore dei lucani.

Un vero fiume di persone ha animato la giornata conclusiva, partecipando con fervore alla Solenne Processione che ha accompagnato l’effigie di San Gerardo per le vie della città.

Un’emozione palpabile ha avvolto i fedeli durante la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza, Muro Lucano e Marsiconuovo, un momento di profonda spiritualità e unione per tutta la comunità regionale.

Grande rilevanza ha avuto il commovente rito della consegna dell’Anello di San Gerardo Maiella ai sindaci neoeletti della Basilicata.

Quest’anno, i primi cittadini di Bernalda, Irsina, Tolve, Lavello, Senise e Matera hanno ricevuto questo simbolo di alleanza e dedizione, che lega l’impegno civile alla protezione spirituale del Patrono, unendo idealmente le loro comunità sotto l’egida di San Gerardo.

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento:

“La festa in onore di San Gerardo Maiella rappresenta un’occasione preziosa per ritrovarci come popolo, per rafforzare il nostro senso di identità e per rinnovare un legame che va oltre i confini della fede, abbracciando la nostra cultura e le nostre tradizioni.

Essere qui, a Muro Lucano, significa sentire la Basilicata unita attorno al suo compatrono.”

Il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, ha espresso la sua profonda gratitudine:

“Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso questa festa un successo indimenticabile: i fedeli, i pellegrini, i volontari, le forze dell’ordine e ogni singolo cittadino che ha contribuito a creare un’atmosfera così speciale.

Vedere Muro Lucano così viva e partecipe ci riempie di orgoglio e ci spinge a continuare su questa strada.

San Gerardo continua a essere una guida e un esempio per tutti noi, un faro di speranza e un legame indissolubile per la nostra Basilicata.”

La conclusione della festa ha visto anche un trionfo di musica e allegria con il tanto atteso concerto de Le Vibrazioni, che hanno infiammato Piazza Don Minzoni, regalando un finale indimenticabile.

La Festa di San Gerardo Maiella si conferma non solo un pilastro della devozione lucana, ma anche un potente momento di coesione sociale e culturale, capace di rinnovare ogni anno il legame profondo tra la Basilicata e il suo amato Patrono.