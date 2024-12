Potenza: inaugurata la fermata ferroviaria ‘Mancusi – centro storico’! Ecco le foto

Una fermata strategica, che oggi è anche accessibile, moderna e funzionale.

È stata inaugurata questa mattina, a Potenza, al termine di lavori di profondo restyling, la fermata ferroviaria ‘Mancusi – centro storico’ di Ferrovie Appulo Lucane.

A pochi mesi dall’avvio dei servizi metropolitani e dall’apertura della stazione del Gallitello, viene ulteriormente potenziato il servizio che ora conta 7 fermate sul percorso cittadino (Terminal Gallitello, Potenza Inferiore Scalo, Potenza Inferiore, San Rocco, Potenza Città, Potenza Mancusi – centro storico, Potenza S. Maria).

Al taglio del nastro erano presenti il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza; il Direttore generale, Matteo Colamussi; il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca; il Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Ha detto il Direttore generale, Matteo Colamussi:

“Siamo felici di aver raccolto e vinto la sfida lanciata dal Vicepresidente della Regione e Assessore ai Trasporti, Pasquale Pepe e condivisa con il Comune ed il Sindaco.

In appena due mesi abbiamo effettuato un profondo restyling e reso più accessibile questa fermata che è strategica, non solo per la posizione, ma soprattutto perché diventerà un altro piccolo hub di scambio.

Oggi alle 6:00 fermate con cui abbiamo il servizio metropolitano ad ottobre scorso, aggiungiamo la settima.

Il nostro impegno non si ferma, per garantire alla comunità lucana una mobilità più accessibile, efficiente e green”.

Ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza:

“Sono soddisfatto perché ancora una volta Fal dimostra di non mancare gli o biettivi e le sfide che le Istituzioni ci pongono.

Oggi abbiamo dotato i cittadini lucani di una fermata moderna ed accessibile, così come meritano.

Ci auguriamo che il nostro impegno sia ripagato non solo con un maggiore utilizzo del servizio, ma anche con la volontà da parte degli utenti, di aiutarci a mantenere questa fermata bella e moderna come è oggi.

Sono felice di essere ancora una volta a Potenza e di aver raggiunto un obiettivo che, sono convinto, contribuirà a garantire il diritto alla mobilità”.

Ha detto il Vicepresidente ed assessore ai Trasporti della Regione Basilicata – Pasquale Pepe:

“Una fermata che non poteva rimanere chiusa avevamo assunto un paio di mesi fa l’impegno di riaprirla: Fal non solo ha mantenuto l’impegno ma l’ha stravolta in meglio.

Siamo felici non solo per i cittadini di Potenza, perchè ci auguriamo che questa metropolitana leggera sia utilizzata anche da chi si reca in città per avere i servizi che ricercano.

Ringrazio il Presidente Zizza e il Direttore Colamussi perchè anche per questa stazione hanno profuso un impegno particolare.

Abbiamo altri due impegni per questa linea il primo riguarda Santa Maria, dove Fal sta discutendo con Rfi per effettuare un intervento congiunto sulle due stazioni.

Fal interverrà sulla parte esterna della sua stazione, Rfi interverrà su tutto il sottopasso; l’altro riguarda Potenza centro, dove abbiamo stanziato già 900mila euro, lì il progetto prevederà una stazione che collegherà la stazione con la strada superiore, avvicinandola al centro”.

Per il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca “sono felicissimo e devo fare i complimenti a Fal perché ha fatto di tutto affinchè questa stazione fosse aperta entro Natale.

Ce l’hanno fatta facendo lavorare le imprese anche di notte e sono stati anche molto partecipativi con la Città di Potenza e la Regione Basilicata, quindi per noi è un ottimo risultato perchè questa fermata permetterà a tutti di potersi recare in un attimo in centro “.

Ecco le foto dell’inaugurazione.