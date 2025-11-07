ULTIME NEWS

Potenza: incidente tra auto e moto!

7 Novembre 2025

Poco fa, a Potenza, si è verificato un incidente tra un’auto e una motocicletta.

L’impatto è avvenuto in via Cavour.

Sul posto intervenute le Forze dell’ordine e le ambulanze del 118.

Il traffico ha subito rallentamenti.