ULTIME NEWS

Potenza, le nostre montagne si risvegliano imbiancate dalla prima spolverata di neve

22 Novembre 2025

Con l’arrivo delle prime gelide correnti, le vette montuose dell’Appennino Lucano e quindi della Sellata, hanno ricevuto la prima spolverata di neve, trasformando il celebre valico in un suggestivo paesaggio invernale che anticipa la stagione fredda.

I primi fiocchi di neve, caduti già nella notte, hanno imbiancato dolcemente i prati e i pendii circostanti, regalando uno spettacolo di bellezza naturale nel cuore della Basilicata.

La nostra Lucania ha assaporato così il primo “gelo bianco” della stagione.