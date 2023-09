Potenza, mensa e trasporto scolastico: ecco le date di avvio dei servizi

L’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Sagarese comunica che per l’anno scolastico 2023/2024 il servizio di assistente alla comunicazione per persone con disabilità sarà erogato in concomitanza con il giorno d’inizio delle lezioni in ciascuno dei 7 Istituti comprensivi della città.

Il servizio di ristorazione scolastica avrà inizio il giorno 18 settembre 2023, e quello di trasporto scolastico il 25 settembre 2023.

Ha evidenziato l’assessore Sagarese:

“I nostri uffici hanno operato affinché si potesse garantire l’avvio dei principali servizi, messi a disposizione delle famiglie dei giovani studenti potentini, il prima possibile rispetto all’inizio del nuovo anno scolastico”.a

