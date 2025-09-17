Potenza, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano informa che a Potenza per un guasto improvviso, l’erogazione idrica è sospesa dalle 08:43 del 17/09/2025 alle 09:43 del 17/09/2025 in:
- Via Rifreddo e zone limitrofe.
Facciamolo sapere a tutti.
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Procura di Matera relativo all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa nei confronti di quattro persone,…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani: “Il Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani rivolge un appello al Presidente della Regione…
Si è svolta nel pomeriggio, a margine della seduta del Consiglio regionale, la conferenza stampa del Centrosinistra sulle problematiche legate alla misura del “Bonus gas”….
La Regione Basilicata, attraverso il Centro Gestione Rischio Clinico, in collaborazione con tutte le Aziende Sanitarie regionali e in rete con i GRC nazionali (Governance,…
“A partire da domani, martedì 17 settembre, l’offerta dei collegamenti ferroviari per la Basilicata sarà ulteriormente rafforzata con due nuove opportunità di viaggio tra Potenza…
Brutto incidente sulla Strada Provinciale 8 che collega Matera a Grassano. Un’auto ha investito un cinghiale, preso in pieno dal conducente del mezzo. Da chiarire…
Pignola attiva il Servizio di Pronto Intervento Sociale. Il Comune di Pignola, in collaborazione con la cooperativa sociale Nasce un Sorriso, ha attivato un servizio…
Proseguono le ricerche di Nunzio di Abriola. Scriveva ieri, 15 Settembre, il fratello Antonio: “Vi chiedo di aiutarmi. Non abbiamo più notizie di mio fratello…
Questa mattina, presso il Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata, si è svolto un incontro istituzionale che ha visto protagonisti Marika Padula, Garante regionale della…
Da domani, 17 settembre, due nuovi collegamenti collegheranno Potenza e Napoli nei giorni feriali. Da Potenza partirà il treno Regionale delle 7.24 con fermate a…
“Cogliamo l’opportunità di valorizzare i dialetti al fine di tutelare una memoria collettiva che affondi le radici in tradizioni storiche e in un patrimonio scritto…
Il coraggio e le idee. Il coraggio necessario per portare avanti con intransigenza le battaglie in cui credeva, in particolare quelle per il miglioramento delle…