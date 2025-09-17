ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in questa zona

17 Settembre 2025

Acquedotto Lucano informa che a Potenza per un guasto improvviso, l’erogazione idrica è sospesa dalle 08:43 del 17/09/2025 alle 09:43 del 17/09/2025 in:

  • Via Rifreddo e zone limitrofe.

Facciamolo sapere a tutti.