Potenza omaggia la ballerina Eleonora Abbagnato: ha danzato nelle produzioni dei più grandi maestri della coreografia mondiale

Conferimento dell’encomio della Città di Potenza alla ballerina Eleonora Abbagnato – Étoile del Balletto dell’Opéra di Parigi.

Prima italiana a raggiungere il titolo di Étoile all’Opéra di Parigi nel 2013, dopo una straordinaria carriera iniziata nel prestigioso corpo di ballo parigino.

Ha danzato nelle produzioni dei più grandi maestri della coreografia mondiale: Roland Petit, Pina Bausch, William Forsythe, John Neumeier, Jiří Kylián, George Balanchine, Jerome Robbins, Maurice Béjart e Angelin Preljocaj.

Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma dal 2015 e della Scuola di Danza dal 2022, ambasciatrice dell’eccellenza artistica italiana nel panorama internazionale, ha incarnato con grazia e talento i valori della dedizione e della passione, ispirando generazioni di giovani artisti e rendendo onore alla sua terra d’origine.