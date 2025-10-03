Potenza per Gaza: “Siamo in piazza ancora una volta”. I dettagli

“Siamo in piazza ancora una volta per fermare i bombardamenti su ospedali, scuole, case, tende.
Per fermare i carri armati che sparano contro una popolazione deportata e inerme.
🇵🇸 Per fermare il genocidio a Gaza. Per la Palestina Libera. Per supportare il grande atto nonviolento di solidarietà e pace della Global Sumud Flottilla.
Per supportare la missione umanitaria e di resistenza civile organizzata dal basso, bloccata ieri in acque internazionali con l’operazione di Israele, nell’immobilismo dei governi europei”.
Così il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”.