Potenza più pulita grazie a questi interventi! Ecco le foto

“Dopo la nostra segnalazione e l’interessamento dei media, la municipalizzata Acta nella giornata del 1° settembre ha provveduto su indicazione dell’assessora comunale al ramo, Fazzari, a spazzare e ripulire le CADITOIE della strada in via del Gallitello a Potenza.

Un plauso all’assessora per aver colto e dato risposta al problema”.

Anche il Gruppo Politico “Potenza in Azione” scrive in proposito al miglioramento del decoro urbano che sta avvenendo in questi giorni a Potenza.

“Siamo felici di constatare che i nostri interventi (si veda il Comunicato Stampa del 26/08/2022) in merito alla pulizia e al decoro urbano della Città di Potenza, producono risultati positivi.

A cominciare dal 31 di Agosto, abbiamo piacevolmente notato come gli operatori dell’Azienda ACTA sono impegnati sul tutto il Territorio Comunale, dal centro alla periferia della Città, provvedendo ad una pulizia generale.

A queste donne e uomini, ovviamente, va il nostro doveroso ringraziamento.

Riteniamo inoltre importante riconoscere al Sindaco della Città, Mario Guarente, il fatto di non essere rimasto indifferente alle nostre segnalazioni, cosa non da poco considerando l’attuale scenario politico grondante di protagonismo e campanilismo partitico.

Di concerto, siamo certi che anche la questione dell’eliminazione delle barriere architettoniche, troverà tempo e modo per essere finalmente risolta convinti che sia un punto di condivisione totale tra la Segreteria di Potenza in Azione e l’Amministrazione del Comune di Potenza.

A prescindere dell’appartenenza partitica, per noi al centro dell’azione politica vi è sempre IL CITTADINO, non facciamo altro che accogliere le istanze di chi ci vede come punto di riferimento e portare le stesse all’attenzione delle Autorità Competenti in maniera democratica ed educata, proponendo alternative concrete e valide per il solo bene della nostra amata Città.

Con l’auspicio che questo accenno di costruttiva sinergia sfoci in quotidiana collaborazione nell’interesse di tutti e speranzosi che sia figlia del buonsenso e non della campagna elettorale in corso.

IL SEGRETARIO CITTADINO – Antonio Tolve

IL RESPONSABILE RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Michele Bonelli

IL RESPONSABILE VIABILITA’ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Antonello Giurni

IL RESPONSABILE SPORT – Alfonso Trapanese”.

