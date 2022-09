Nel pomeriggio di oggi due giovani si sono persi in agro di Bernalda.

I due ragazzi dopo essersi incamminati a piedi per raggiungere Altamura hanno perso l’orientamento.

Così hanno chiesto aiuto telefonicamente.

I Vigili del Fuoco allertati hanno rintracciato i giovani nel giro di poco tempo.

I ragazzi, ritrovati in buono stato di salute, per fortuna si sono presi solo un bello spavento per l’improvvisa disavventura.a

