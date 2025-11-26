Potenza, proclamati nuovi laureati in Scienze Infermieristiche: andranno a rafforzare la rete dei servizi sanitari regionali. Auguri!

La cerimonia di proclamazione dei nuovi laureati in Scienze Infermieristiche dell’Università Cattolica, al San Carlo di Potenza, ha rappresentato ieri un momento carico di emozione e significato.

L’ingresso di una nuova generazione di infermieri segna infatti un passaggio importante per la sanità lucana.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto dagli studenti:

“Questi giovani professionisti sono pronti a entrare nel cuore del nostro sistema sanitario, in una delle professioni più preziose e difficili che esistano”.

Secondo l’assessore, il valore della giornata va oltre la celebrazione accademica: è il segno concreto di un investimento sul futuro e su nuove energie per il territorio:

“A ciascuno di loro voglio rivolgere il mio augurio più sincero: portate nella vostra carriera la passione, la competenza e il profondo senso di umanità che avete dimostrato durante questi anni di studio”.

Il pubblico ha accolto con attenzione anche il riconoscimento rivolto ai docenti e a tutto il personale formativo, che hanno accompagnato gli studenti in un percorso rigoroso e impegnativo.

Ha aggiunto Latronico:

“Complimenti anche ai docenti che hanno supportato questi ragazzi e ragazze nel loro cammino, garantendo professionalità e vicinanza”,

Per l’assessore, la Basilicata guarda con fiducia a questa nuova leva di professionisti che andrà a rafforzare la rete dei servizi sanitari regionali:

“La nostra regione ha bisogno di energie nuove e di persone capaci di mettersi al servizio degli altri con responsabilità e dedizione.

Oggi abbiamo la prova che il futuro della nostra sanità può contare su giovani preparati e motivati”.

La giornata si è conclusa in un clima di festa, con la consapevolezza di un passo avanti significativo per l’intero sistema sanitario lucano.