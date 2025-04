Potenza: “questa zona è presa di mira da moto e mini-car che mettono in pericolo la sicurezza dei pedoni con la loro velocità”. Le richieste al Comune

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa dell’Associazione Piazza Albino Pierro Macchia Giocoli.

“Moderata soddisfazione”!!

“È questo il risultato dell’ultimo incontro avvenuto nel pomeriggio di Martedì 15 Aprile fra i rappresentanti dell’Associazione Albino Pierro -Macchia Giocoli, il Presidente Marco Fabio Dinardo e l’Ing. Vona con l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco Telesca e del consigliere comunale Pergola.

In particolare, il Presidente Dinardo si ritiene soddisfatto per l’apertura e la rinnovata disponibilità dell’amministrazione nel cercare di dare seguito alle istanze presentate; nello specifico – afferma Dinardo – l’Associazione ha ribadito la necessità di intervenire sulla sicurezza della strada che circonda la Piazza, oltrechè della parte alta di Via Calice spesso prese di mira da arrembanti moto e mini -car che mettono in pericolo la sicurezza dei pedoni con la loro velocità; ancora, in attesa della realizzazione di una nuova strada di accesso al quartiere, si è espressa la necessità di procedere ad una celere sistemazione di parte di Via Scotellaro oramai quasi impraticabile e di una futura riqualificazione della piazzetta di Macchia Giocoli ad oggi abbandonata a se stessa e all’incuria.

Riprendendo un tema già affrontato nel precedente incontro di febbraio, l’Associazione ha ribadito nuovamente l’idea di riqualificare la parte finale della piazza attualmente adibita a deposito e del tutto abbandonata, riprendendo magari, e rispettando le progettualità definite all’origine (circa 15 anni addietro) come fra l’altro sottolineato sia dall’Ing Vona che dal consigliere Pergola (entrambi impegnati fin dalla fase di progettazione della stessa).

Incalza Dinardo:

“La soddisfazione rimane appunto moderata per quelle che purtroppo possono essere le procedure burocratiche da mettere in atto ed i tempi di realizzazione.

Il discorso, ovviamente è solo agli inizi ma non si può negare la predisposizione e la volontà amministrativa manifestate con autorevolezza dagli esponenti del Comune.

In chiusura di riunione, si è solo accennato all’eventuale realizzazione di un’isola ecologica cosi da eliminare gli innumerevoli raccoglitori di immondizia condominiali che con i forti venti che spirano in piazza, sistematicamente, si ribaltano lasciando i rifiuti per strada.

L’Associazione rimane disponibile a condividere nuove proposte da rappresentare nelle opportune sedi, nell’interesse non solo della Piazza ma dell’intero quartiere, affinchè non solo gli abitanti ma tutti coloro che hanno a cuore il bene comune, possano sentirsi parte integrante di una comunità; rimaniamo in attesa degli sviluppi dell’attività comunale fiduciosi delle rassicurazioni ricevute nell’incontro avuto”.