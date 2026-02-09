Potenza, questo muro a rischio crollo: ecco l’interrogazione

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Consigliere Comunale Antonella Tancredi (Gruppo Misto):

“Da anni i residenti di Viale Firenze, nei civici 98, 100, 102 e 104, vivono accanto a una situazione di grave pericolo che l’Amministrazione comunale continua colpevolmente a ignorare.

Parliamo di un muro di contenimento di proprietà comunale che presenta cedimenti, infiltrazioni d’acqua e segni evidenti di instabilità strutturale, con conseguenze dirette sugli edifici privati e sulla sicurezza di chi quotidianamente attraversa quell’area.

Non è un allarme generico né una polemica strumentale: già nel 2022 i Vigili del Fuoco sono intervenuti formalmente, certificando il dissesto e segnalando il problema agli enti competenti, senza che a quei verbali siano seguiti interventi risolutivi da parte del Comune.

Nel tempo la situazione è peggiorata.

Il muro continua a spostarsi, il terreno è ormai instabile, saturo d’acqua, in alcuni punti pericoloso anche per il semplice passaggio pedonale.

Le infiltrazioni, visibili e costanti, sono diventate una vera e propria fuoriuscita continua, segno evidente di un problema strutturale mai affrontato. A tutto questo si aggiunge lo stato di abbandono delle aree comunali retrostanti: spazi lasciati senza manutenzione, invasi da sterpaglie, animali infestanti e pavimentazioni sconnesse, in un contesto urbano che dovrebbe invece essere curato e sicuro.

La cosa più grave è che questa situazione è nota da tempo. Nell’estate scorsa la Sesta Commissione consiliare ha effettuato un sopralluogo ufficiale, riconoscendo all’unanimità la pericolosità dell’area e concordando la necessità di approfondimenti tecnici e interventi urgenti.

A distanza di mesi, però, non risultano atti concreti, affidamenti, perizie o lavori avviati.

Anche la Protezione Civile comunale, pur informata, non risulta essere mai intervenuta.

Questo immobilismo non è più tollerabile.

Per queste ragioni ho presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta.

È doveroso chiarire da quanto tempo l’Amministrazione sia a conoscenza di questo dissesto, perché non si sia ancora intervenuti nonostante segnalazioni, diffide e sopralluoghi ufficiali e quali azioni concrete si intendano finalmente mettere in campo.

Continuare a rinviare significa esporsi a responsabilità gravissime e, soprattutto, mettere a rischio l’incolumità dei cittadini. Potenza non può permettersi un’Amministrazione che interviene solo dopo le emergenze: su Viale Firenze servono risposte immediate, atti formali e lavori veri, non promesse né silenzi”.