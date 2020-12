Potenza, scale mobili: ecco gli orari aggiornati in vista delle festività

Il Comune di Potenza con un Comunicato rende noti alla cittadinanza i nuovi orari delle scale mobili.

Ecco quanto riportato:

“Il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 per i prossimi giorni ha stabilito delle restrizioni relative alle attività e agli spostamenti dei cittadini; nello specifico sono stati definiti periodi rientranti in ‘zona rossa’ e periodi per i quali varrà la ‘zona arancione’.

Le prescrizioni relative alla cosiddetta ‘zona rossa’ tendono a evitare al massimo gli spostamenti delle persone, chiudendo anche tutte le attività commerciali, salvo alcune di primaria esigenza.

Alla luce delle prescrizioni normative e dei divieti imposti, e in merito agli orari di esercizio del servizio TPL comunale, gli impianti meccanizzati risulteranno aperti secondo il seguente calendario:

Giorni 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 Gennaio 2021 – Zona Rossa:

Apertura impianti ‘Basento’, ‘Tammone-S. Lucia’ e ‘Armellini’ ore 7:00 – ore 14:00;

Apertura impianto ‘Prima’ ore 7:00 – ore 21:00

Giorni 28, 29 e 30 Dicembre 2020 e 4 Gennaio 2021 – Zona Arancione:

Apertura impianti ‘Prima’, ‘Tammone-S.Lucia’ e ‘Armellini’ ore 7:00 – ore 21:00;

Apertura impianto Basento: ore 7:00 – ore 19:00″.

