Potenza, sta arrivando il Natale! Ecco l’iniziativa in questo Parco

In occasione del Giorno dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre 2025, La Macchia Verde APS, in collaborazione con la Parrocchia Beata Vergine del Rosario, presenta l’iniziativa “Qui comincia il Natale”, un appuntamento dedicato all’avvio delle festività nel Parco di Sant’Antonio La Macchia.
L’evento inizierà alle ore 17:30 e proporrà un programma fatto di tradizione, musica e attività pensate per coinvolgere la comunità.
Nel corso dell’iniziativa sarà possibile visitare la Mostra Presepiale, con presepi realizzati da presepisti lucani ed esposti nella Chiesa di Sant’Antonio fino al 6 gennaio.
A partire dalle 18:00 sarà attivo lo stand gastronomico, con sapori del Natale.
Tra i momenti centrali della serata è prevista l’accensione dell’albero di Natale, che illuminerà il parco segnando l’inizio del periodo natalizio.
A seguire si terrà il Concerto di Natale, ospitato nella Chiesa di Sant’Antonio.
Durante l’intera serata saranno presenti gli Zampognari, mentre per i più piccoli è previsto l’arrivo di Babbo Natale, che animerà l’atmosfera con momenti a loro dedicati.
L’appuntamento è fissato per lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso il Parco di Sant’Antonio La Macchia.