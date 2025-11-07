ULTIME NEWS

Potenza: strade finalmente più sicure e facilmente percorribili per tutti. Le zone interessate dai lavori

7 Novembre 2025

Strade nuove in arrivo a Potenza.

Proseguono, infatti, i lavori di ripristino del manto stradale in diverse zone della città.

Nei prossimi giorni, come fa sapere Assessore del Comune di Potenza Giuzi:

“tante strade della nostra città torneranno finalmente ad essere più sicure e facilmente percorribili per tutti.

Un risultato possibile anche grazie alla collaborazione con gli enti gestori dei sottoservizi, che stanno lavorando insieme a noi per una città più ordinata, efficiente e bella.

Oggi abbiamo completato gli interventi su via Epitaffio e su via Marrucaro, nei prossimi giorni toccherà a Via Enna, Via Einaudi, Via Sinni, via Carlo Bo e via Manhes“.