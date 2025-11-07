Atti vandalici a Potenza: danneggiate 5 auto!

Cinque auto di dipendenti dell’Ispettorato del lavoro di Potenza sono state danneggiate questa mattina.

Qualcuno come fa sapere rainews, in corso di accertamento da parte della polizia che ha acquisito le immagini di videosorveglianza, ha sfondato lunotti e parabrezza utilizzando alcune grosse pietre prelevate nelle vicinanze.

I lavoratori hanno riferito alla polizia di aver avuto nel corso della mattinata una discussione con un lavoratore che si era recato negli uffici lamentando di non aver ricevuto la paga per il contratto a termine stipulato con un’impresa locale.

L’uomo si sarebbe mostrato insofferente alla richiesta di fornire riscontri sull’attività prestata e sarebbe andato via.

Ma all’uscita dal lavoro i dipendenti hanno trovato i mezzi danneggiati.

(In copertina: immagine di repertorio)