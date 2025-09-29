“Potenza un modello di città più verde, più sicura e più vivibile”. Gli interventi previsti

Soddisfazione viene espressa dagli assessori alla programmazione Loredana Costanza e ambiente Michele Beneventi per il finanziamento, da parte della Regione Basilicata, dei progetti presentati dal Comune di Potenza a valere sull’avviso pubblico regionale Infrastrutture verdi e blu, sviluppo e completamento di infrastrutture verdi e blu, nell’ambito el Fesr Fse 2021 – 2027.

Per quanto riguarda le Vie verdi la proposta del Comune di Potenza, che ha ottenuto un finanziamento di 100 mila euro, riguarda la riqualificazione e valorizzazione dell’area verde in rione Murate, riconnessione con il verde urbano e con gli elementi della rete ecologica.

L’obiettivo è quello di valorizzare l’albero monumentale della specie Pinus domestica radicato nel Giardino di Rione Murate per garantire ai residenti e a tutti i cittadini la fruizione all’area verde urbana, attraverso interventi miranti all’implementazione di azioni coerenti con il Nature-Based, ovvero mediante interventi coerenti con gli standard europei sulla gestione e all’uso sostenibile della natura.

In tal senso presso i Giardini di Rione Murate si procederà con una soluzione progettuale intesa a fornire ulteriori specie autoctone sia con talee legnose appositamente inserite in aree in sottoscarpa, sia con alberi forestali autoctoni (ecotipi) sia mediante aiuola con rosai colorati, il tutto assemblato con prati verdi, panchine con tavolini in legno, gradoni in terra, giochi per bambini e interventi di potatura e abbattimento di alberi ritenuti pericolosi per la privata e pubblica incolumità tutelando ed esaltando il pino domestico monumentale, al fine di rendere la futura area verde sicura ed accogliente.

L’intervento delle Vie blu, ammesso ma non subito finanziato per esaurimento dei fondi regionali, 100 mila euro al Comune di Potenza e uguale somma al Comune di Tito, è un progetto il cui obiettivo è la riqualificazione delle aste fluviali attraverso lavori di messa in sicurezza dei corpi acquiferi individuati, migliore interconnessione con la rete ecologica e con la biodiversità vegetale e animale locale alternata ad attività multifunzionali.

Il progetto vede la partnership con il limitrofo comune di Tito.

Per il comune capoluogo il dettaglio degli interventi riguarderà il fosso verderuolo in agro di Potenza.

Commentano gli assessori Costanza e Beneventi:

“Questo risultato non è solo un traguardo amministrativo, ma rappresenta un passo decisivo e tangibile verso la tutela del nostro patrimonio naturale e il rafforzamento della resilienza urbana della nostra città grazie anche ad una sinergia strategica tra la Programmazione e l’Ambiente.

L’ottenimento di queste risorse è la prova che un approccio integrato è la chiave per raggiungere obiettivi ambiziosi di sostenibilità e innovazione urbana.

La capacità dimostrata dagli uffici nel redigere proposte di alta qualità, perfettamente allineate con le priorità regionali ed europee in tema di sostenibilità e ambiente, è encomiabile”.

Per l’assessora alla Programmazione, Loredana Costanza:

“questo successo conferma l’efficacia di una visione strategica che mira a intercettare i fondi per la trasformazione ecologica del nostro territorio.

L’ottenimento di queste risorse è la prova che la programmazione attenta e mirata è lo strumento fondamentale per tradurre la visione politica in opere concrete a beneficio della collettività.

Le infrastrutture verdi e blu che andremo a sviluppare sono un investimento sul futuro, essenziali per migliorare la qualità della vita dei cittadini, mitigare gli effetti del cambiamento climatico e valorizzare il tessuto ecologico di Potenza“.

Per l’assessore all’Ambiente, Michele Beneventi:

“l’approvazione di questi progetti rappresenta un passo decisivo e tangibile per la tutela del nostro patrimonio naturale e il miglioramento della resilienza urbana.

Le future infrastrutture Verdi e Blu non solo mitigheranno i rischi idrogeologici e gli effetti del cambiamento climatico, ma contribuiranno in modo significativo a migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzando il verde come elemento fondamentale del benessere urbano”.

Concludono Costanza e Beneventi:

“Ringraziamo gli uffici tecnici e amministrativi che hanno lavorato con grande dedizione e competenza per raggiungere questo traguardo.

Ci impegniamo fin da subito ad assicurare la massima celerità ed efficacia nella realizzazione di questi interventi che faranno di Potenza un modello di città più verde, più sicura e più vivibile“.