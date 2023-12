Presentata la candidatura di Potenza a ‘Città italiana dei Giovani 2024’. I dettagli

“La nostra candidatura riflette un coinvolgimento giovanile senza precedenti nella città, inizialmente guidato dall’Associazione Ex studenti dell’Università degli Studi della Basilicata.

La sinergia inclusiva ha coinvolto i giovani in ogni fase, dall’ideazione del logo alle riunioni del comitato promotore, aprendo al Forum giovanile, alle consulte studentesche e alle organizzazioni che lavorano con i giovani.

Un risultato tangibile di questa sinergia è rappresentato da proposte concrete e sostenibili, emerse da oltre 500 giovani della città e della comunità regionale”.

Questo quanto dichiarato dall’assessore alle Politiche giovanili Vittoria Rotunno nel corso della conferenza stampa svoltasi nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, per presentare la candidatura di Potenza a ‘Città italiana dei Giovani 2024’.

All’incontro con i giornalisti presenti inoltre il sindaco Mario Guarente, l’assessore alle Politiche Sociali Fernando Picerno, il Coordinatore della Candidatura, Antonio Candela insieme ad alcuni membri del coordinamento: Giovanni Albini, Raffaele Vitulli (da remoto) Teresa Grassi, Arianna Di Pietro e il presidente dell’Associazione Extra – Ex studenti dell’Università della Basilicata Michele Cingolani, il presidente del Forum Comunale dei giovani Fabrizio Manna, il presidente della Consulta degli studenti della provincia di Potenza Simone Carcuro.

Queste le parole dell’assessore Picerno:

“Questi ragazzi hanno contribuito attivamente alla costruzione del dossier di candidatura, conferendo un ampio e diversificato spettro di voci e prospettive. ispirata dall’Anno Europeo delle Competenze, l’Amministrazione cerca soluzioni per coinvolgere i giovani a Potenza e proporre buone pratiche a livello italiano ed europeo.

L’obiettivo è sperimentare strategie di coinvolgimento giovanile, migliorare le connessioni tra educazione, formazione e settori produttivi, promuovendo l’accesso al lavoro e lo sviluppo sostenibile.

La candidatura mira a generare ‘Connessioni Attive’ in città, coinvolgendo i giovani come protagonisti del cambiamento, contrastando narrative negative che li allontanano dai loro territori”.

Tre le parole chiave scelte: Giovani, volontariato e Innovazione sociale.

Cinque i progetti pilastro realizzati in coprogettazione giovani, connessioni, luoghi, arte, inclusione, Venti i progetti in cogestione con la scena creativa e culturale della Città e il mondo giovanile.

Sessanta i partner pubblici e privati che hanno già manifestato il sostegno alla candidatura. “La candidatura ha facilitato l’incontro tra attori pubblici e privati, operanti a Potenza e nella Basilicata, uniti per sostenere Potenza Città dei Giovani 2024.

La Regione Basilicata è impegnata nel processo, offrendo fondi per i progetti pilastro e supporto nella definizione di politiche regionali più adatte ai giovani, basandosi sull’esperienza di Potenza” ha aggiunto l’assessore Rotunno.

Per il Coordinatore Candela:

“Questo progetto rappresenta il culmine di uno sforzo collettivo e dedicato per plasmare una città in armonia con le esigenze e le aspirazioni dei giovani. Attraverso un approccio innovativo e una collaborazione profonda tra una varietà di attori, siamo giunti a un punto cruciale in cui la trasformazione diventa una prospettiva tangibile.

Il progetto ha radicato la sua forza nella risposta ai bisogni sociali espressi dai giovani, spesso trascurati o mal gestiti da forme di intervento tradizionali.

L’inclusione di iniziative come il ‘City Pact for Skills’, diventato il primo laboratorio europeo sul tema, il festival delle opportunità, che comincerà già la prossima settimana con l’avvio della winter school che costruirà ‘gli ambasciatori’ del festival delle opportunità nella regione, e la rigenerazione degli spazi ha aperto nuovi orizzonti, delineando un futuro in cui la città diventa un terreno fertile per l’aggregazione giovanile, la formazione di qualità e l’espressione creativa.

“Aver svolto questo importante e corposo lavoro è giù un successo – ha concluso il Sindaco – e, indipendentemente dal risultato che raggiungerà la Candidatura, il fermento e le capacità dimostrati da questi giovani, meritano il massimo impegno da parte dell’Amministrazione comunale che, in ogni caso, realizzerà tutti i progetti che compongono il dossier presentato”.