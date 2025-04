Riprese cinematografiche a Potenza: l’avviso del Comune

Il Comune di Potenza informa che autorizza:

“dalle ore 8.00 del giorno 20/4/2025 fino a cessate esigenze, in occasione delle riprese cinematografiche finalizzate alla realizzazione del film di Flaminia Graziadei “A Year in London” prodotto dalla Società cinematografica, “Orange Pictures Srl, i mezzi della produzione con massa a pieno carico superiore a 3,5t., a percorrere le strade cittadine, fino a raggiungere i set di registrazione;

DISPONE

1. su piazzale Istria, via Sicilia, via Volontari del Sangue, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del giorno 23/4/2025 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati per consentire la sosta ai mezzi di produzione e allestimento del campo base;

2. in via del Gallitello, piazza Vittime del Lavoro, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 23/4/2025 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati per consentire la sosta ai mezzi di produzione e allestimento del campo base;

3. sul piazzale L. Rizzo, dalle ore 8:00 alle ore 14:30 del giorno 28/4/2025 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati per consentire la sosta ai mezzi di produzione e allestimento del campo base;

4. in via A. Viviani, dalla stazione di servizio della “Q8” lato destro a salire fino a intersezione con viale Marconi, dalle ore 8:00 alle ore 14:30 del giorno 28/4/2025 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati per consentire la sosta ai mezzi di produzione e allestimento del campo base”.