Ruoti: questo Palazzo che ha dato i natali a figure illustri diventa patrimonio comunale

L’Amministrazione Comunale di Ruoti desidera esprimere un profondo ringraziamento alle famiglie Tramutoli e Mutalipassi per la generosa e significativa cessione a titolo gratuito del prestigioso Palazzo Pisanti, situato nel cuore del nostro centro storico.

Questa cessione assume un valore particolare, non solo per il pregio storico e architettonico dell’immobile, ma anche perché rappresenta l’ultima di una serie di donazioni di immobili che, negli ultimi anni, sono stati ceduti al Comune da privati cittadini.

Molti di questi erano in condizioni di degrado o potenzialmente pericolosi, e proprio grazie a queste cessioni è stato possibile intervenire per la loro messa in sicurezza e, in alcuni casi, iniziare percorsi di riqualificazione.

Palazzo Pisanti, tuttavia, si distingue per la sua importanza storica, il suo stato di conservazione e la sua posizione strategica, e potrà diventare un polo di riferimento culturale e sociale per tutta la cittadinanza.

Ricordiamo con orgoglio che Palazzo Pisanti ha dato i natali a figure illustri della storia locale e nazionale, tra cui l’Architetto Giuseppe Pisanti e il Garibaldino Francesco Pisanti, personalità che hanno lasciato un segno importante nella cultura e nella storia italiana.

Questo gesto si inserisce appieno nella visione di rilancio del centro storico che l’Amministrazione porta avanti con convinzione: una visione fatta di recupero, sicurezza e ritorno alla vita.

Sempre più famiglie stanno infatti tornando ad abitare nel centro del paese, segno concreto che questo cammino condiviso sta producendo risultati.

L’Amministrazione Comunale, fa sapere in una nota:

“si impegna da subito a dare seguito a questa cessione con azioni concrete, affinché Palazzo Pisanti venga valorizzato e restituito alla comunità come bene pubblico vivo e centrale nella crescita del nostro territorio.

Grazie alla famiglia Tramutoli e alla famiglia Mutalipassi per aver scelto di lasciare un segno duraturo nella storia e nel futuro di Ruoti”.