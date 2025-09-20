ULTIME NEWS

A Potenza un’occasione per unire sport, salute e sostenibilità: basta portare la bici. I dettagli

20 Settembre 2025

Oggi, Sabato 20 e domani, Domenica 21 settembre Potenza ospita una bellissima iniziativa promossa dall’Università degli Studi della Basilicata con il patrocinio del Comune di Potenza.

Il programma:

  • Sabato 20 settembre – Presentazione dell’iniziativa al Palazzo della Cultura (ore 16:00 – 20:00).
  • Domenica 21 settembre – Grande pedalata urbana:

Raduno alle 9:00 al Parco di Montereale;

Partenza alle 10:00;

Arrivo intorno alle 12:15 al Campus Universitario di Macchia Romana, con un percorso in città davvero suggestivo!

Evento gratuito e senza iscrizione (basta portare la propria bici) o prenderne una con Vaimoo Sharing !

Durante la mattinata, in prossimità del punto di partenza (Piscina di Montereale), ci sarà anche una postazione mobile per screening cardiologico gratuito a cura dei Lions Clubs International di Potenza !

Un’occasione per unire sport, salute e sostenibilità!

Di seguito la locandina con i dettagli.