A Potenza un’occasione per unire sport, salute e sostenibilità: basta portare la bici. I dettagli

Oggi, Sabato 20 e domani, Domenica 21 settembre Potenza ospita una bellissima iniziativa promossa dall’Università degli Studi della Basilicata con il patrocinio del Comune di Potenza.
Il programma:
- Sabato 20 settembre – Presentazione dell’iniziativa al Palazzo della Cultura (ore 16:00 – 20:00).
- Domenica 21 settembre – Grande pedalata urbana:
Raduno alle 9:00 al Parco di Montereale;
Partenza alle 10:00;
Arrivo intorno alle 12:15 al Campus Universitario di Macchia Romana, con un percorso in città davvero suggestivo!
Evento gratuito e senza iscrizione (basta portare la propria bici) o prenderne una con Vaimoo Sharing !
Durante la mattinata, in prossimità del punto di partenza (Piscina di Montereale), ci sarà anche una postazione mobile per screening cardiologico gratuito a cura dei Lions Clubs International di Potenza !
Un’occasione per unire sport, salute e sostenibilità!
Di seguito la locandina con i dettagli.