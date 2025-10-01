Sacro Monte di Viggiano: “Cristo vero Dio e vero uomo”, questo è il tema dell’Incontro regionale dei Presbiteri Lucani. I dettagli

“Cristo vero Dio e vero uomo: risvolti antropologici e pastorali” è il tema dell’Incontro regionale dei Presbiteri Lucani che si terrà Martedì 14 Ottobre 2025 al Santuario Regionale N. S. del Sacro Monte di Viggiano.

A guidare la riflessione sarà Monsignor Franco Alfano, Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia.

La giornata prevede momenti di preghiera, confronto e il pellegrinaggio verso la Basilica, con la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Alfano e concelebrata dagli Arcivescovi e Vescovi della Conferenza Episcopale della Basilicata.

Ecco la locandina.