Basilicata: ecco la nuova allerta meteo della Protezione Civile

Un’area di bassa pressione, in approfondimento sui settori ionici, convoglia aria fredda dai Balcani verso l’Italia, accompagnata da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e da venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1 ottobre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte, su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione, dalle prime ore di domani giovedì 2 ottobre, a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mareggiate lungo coste esposte.

Si prevede, inoltre, dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1 ottobre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata, specie nei relativi settori orientali.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre, allerta gialla in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.