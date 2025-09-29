ULTIME NEWS

Sfalcio d’erba a Tito: ecco le zone interessate

29 Settembre 2025

Servizio sfalcio d’erba a Tito.

Queste le zone di questa settimana, come reso noto dall’Amministrazione:

  • C/da Ariella;
  • C/da Rammotta;
  • C/da Monte;
  • C/da La Presa;
  • C/da Carlone.