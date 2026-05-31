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Su Potenza continua a splendere il sole: ecco le ultime previsioni

31 Maggio 2026

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 1 Giugno, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 16°C.

Martedì 2 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.