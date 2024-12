Il Comune di Tito è tra i 72 comuni italiani sotto i 15 mila abitanti ammessi al finanziamento promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per la promozione di attività sportive rivolte a bambini e ragazzi con disabilità o appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio economico.

Le attività saranno destinate alla fascia 6-17 anni.

Nelle prossime settimane verranno pubblicati avviso e modalità di partecipazione al finanziamento per i beneficiari.