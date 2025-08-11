Tito: un palcoscenico a cielo aperto per ascoltare i successi di Billie Eilish con ła voce di questa giovane artista potentina. L’appuntamento

Billie Eilish Night: un viaggio nel panorama musicale della nota cantautrice statunitense, icona pop mondiale, con la voce live di Elena, giovane cantante emergente.

Elena è di Potenza, ha 15 anni, ha studiato canto e chitarra, attualmente segue un percorso individuale di Songwriting con docenti esperti della Florence Academy di Firenze ed è impegnata nella creazione dei primi inediti.

Appuntamento Martedì 12 Agosto alle ore 21:00 a Tito, nella Villa della Costituzione italiana, un palcoscenico a cielo aperto, atmosfera ideale per ascoltare i successi di Billie Eilish, fra cui la colonna sonora del film di Barbie e di James Bond (007), con cui ha vinto due premi Oscar.

Alcune scene del film 007 “No Time to Die”, uscito nel 2021, sono state girate in Basilicata, a Matera e Maratea.

Elena canterà tanti altri brani di successo di Billie, record di ascolti su Spotify e Apple Music, come “Birds of a Feather”, il più ascoltato del 2024 con oltre 1,77 miliardi di streaming.

La serata è inserita nel “Tito Open Summer Beats” a cura del Comune di Tito.