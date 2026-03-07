Ultimo partita della stagione regolare per la Pm Gruppo Macchia Potenza: “Non sarà una semplice formalità”. In bocca al lupo!

Ultimo match della stagione regolare per la Pm Gruppo Macchia Potenza prima di passare alla seconda fase che vedrà le rossoblù del capoluogo impegnate nei gironi play-out.

Classifica certa e posizionamento garantito per le ragazze di coach Marco Orlando che domenica alle 18:00 saranno di scena sul campo dell’Oricar Battipagliese.

Così il tecnico rossoblù Marco Orlando:

“Arriviamo a quest’ultima giornata di regular season con la consapevolezza della nostra posizione nel girone, con i 19 punti raccolti e il sesto posto attuale, uniti al 16° piazzamento nella classifica avulsa e possiamo dire che i giochi sono fatti per quanto riguarda il tabellone principale.

Tuttavia, domenica contro la Battipagliese non sarà una semplice formalità: per noi questa gara ha un valore simbolico e tecnico fondamentale.

Affrontiamo una Battipagliese che, con i suoi 9 punti e la settima posizione, cercherà di onorare il campo davanti al proprio pubblico.

Da parte nostra, vincere è l’unico modo per mantenere alto il morale e dare continuità al lavoro svolto finora.

Non possiamo permetterci cali di tensione proprio ora che la stagione entra nel vivo.

Questa partita è il nostro miglior test in vista della seconda fase”.

Settimana intensa per la prima squadra che dopo Battipaglia sarà impegnata venerdì 13 marzo con la semifinale di andata della Coppa Basilicata contro l’Asci Potenza, un titolo che la Pm Gruppo Macchia vuole difendere dopo il successo della passata stagione:

“La prossima settimana ci attende la semifinale di Coppa Basilicata – continua coach Marco Orlando – , un trofeo che abbiamo messo nel mirino dall’inizio dell’anno e che vogliamo centrare a tutti i costi per arricchire la bacheca della società e darci una gioia e soddisfazione personale in una stagione difficile.

Usare il match di domenica come trampolino di lancio per la Coppa è un obbligo morale per tutto il gruppo”.

Dopo l’andata di Coppa spazio alla fase play-out che prenderà il via dal week-end del 21-22 marzo.

SECONDA FASE – Il regolamento del campionato prevede la stesura finale di una classifica avulsa con tutte le 27 formazioni che compongono i tre gironi di Serie C:

le prime 8 accedono alla fase play-off (due gironi da quattro con gare di andata e ritorno con successive semifinali per le prime due di ciascun raggruppamento),

dalla 9^ alla 26^ andranno a comporre tre gironi da sei squadre per la fase play-out /sempre andata e ritorno, ndr),

mentre solo l’ultima, la 27^ verrà retrocessa in Serie D.

Altre tre retrocessioni toccheranno alle ultime classificate dei tre gironi play-out.

Le potentine attualmente sono 16esime nella classifica avulsa (rientrano nella fase play-out) con la speranza di poter scalare al massimo un altro paio di posizioni.