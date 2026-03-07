Basilicata: dopo anni, nominato l’Osservatorio delle persone con disabilità. Ecco i dettagli

“Esprimo soddisfazione perché, dopo anni, viene nominato l’Osservatorio delle persone con disabilità, frutto della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 38, di cui sono stato primo firmatario e che fu approvata all’unanimità dal Consiglio regionale dell’epoca”.

È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“La legge prevede l’adesione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, quindi la conformità a una precisa scelta di campo della Regione Basilicata in questa direzione, e l’Osservatorio nasceva esattamente per monitorare la programmazione e le politiche della Regione, in assonanza e nel rispetto degli indirizzi che riguardano quella Convenzione.

Tuttavia la nomina, con l’individuazione dei componenti dell’osservatorio, di cui al decreto del Presidente della Giunta del 24 febbraio scorso, rappresenta un passo in avanti.

Di questo, nonostante i ritardi di questi anni e le sollecitazioni fatte, esprimiamo soddisfazione e prendiamo atto, finalmente, dell’input dato dal Dipartimento regionale e dall’ufficio competente.

Aggiungiamo che allo stesso tempo l’Osservatorio potrà essere ancora più utile affinché possa svilupparsi, a partire dallo stesso e poi dalla Commissione consiliare competente, un confronto sullo stato di attuazione della sperimentazione nella provincia di Matera, partita il 30 settembre 2025, in virtù del D.Lgs 62 del 2024, ‘Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, dell’accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato'”.