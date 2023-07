Unione Comuni Alto Bradano: “Si finanzi la legge”. La richiesta di questi Consiglieri

“L’audizione in II Commissione e la nostra denuncia pubblica sullo stato finanziario dell’Unione dei Comuni dell’Alto Bradano, hanno avuto effetto e dalla Regione è arrivata una risposta. Non basta e non può ritenerci pienamente soddisfatti”.

A dichiararlo sono i consiglieri regionali Luca Braia, Mario Polese, Vincenzo Baldassarre, Dina Sileo e Gino Giorgetti, i quali rimarcano e spronano a:

“finanziare la legge nazionale che è fondamentale per mettere in sicurezza anche l’unione dei Comuni della Val Camastra e sostenere la partenza di quella della montagna materana oltre che incentivarne la nascita di altre, poiché il processo di aggregazione ha bisogno di un sostegno permanente di risorse economiche e umane.

L’unica strada per i piccoli Comuni delle aree interne per resistere ed esistere, è quella del rilanciare una azione strategica: mettersi insieme per operare su progetti comuni e di interesse territoriale.

Sostenere e valorizzare le buone pratiche, insieme, per razionalizzare la spesa e moltiplicare servizi e benefici per le vicine comunità.

Un fronte comune che vede protagonisti i territori, le loro necessità e la loro valorizzazione.

Per questo chiediamo alla Regione che venga finanziata le legge per rendere indipendenti, fattivi e soprattutto virtuosi, i comuni che hanno a cuore le sorti economiche logistiche e turistiche dei propri territori".

