In questi giorni i vietresi hanno ricevuto l’Avviso di pagamento Tari (tassa sui rifiuti).

Come previsto, fa sapere il Sindaco Christian Giordano:

“siamo riusciti ad AZZERARE la Tari per un’altra annualità!

Non è stato semplice e avremo modo di spiegare cosa continuiamo a subire per il solo motivo di aver scelto di favorire tutta la comunità e non “solo alcuni”.

Viviamo un periodo complicatissimo e, nel nostro piccolo, cerchiamo di aiutare tutti!”.