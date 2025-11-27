A Balvano oltre 130000 euro per esigenze strutturali e progettuali. I dettagli

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale degli emendamenti da me presentati nell’Assestamento di Bilancio a sostegno dei Comuni lucani”.
Lo dichiara il consigliere regionale di FI, Fernando Fortunato Picerno, che aggiunge:
“Innanzitutto è stato stanziato un contributo di 135 mila euro a favore del Comune di Balvano per rispondere a esigenze strutturali e progettuali del paese, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di sviluppo economico.
È stato anche approvato uno stanziamento di 150 mila euro a copertura finanziaria di una legge regionale a mia firma con cui si prevede un ristoro ai Comuni della Basilicata su cui insistono servizi sovracomunali e che pertanto accolgono un’utenza più ampia proveniente anche da territori limitrofi.”
“Quest’ultima misura – spiega Picerno – intende sostenere in maniera equa i Comuni che, pur avendo dimensioni ridotte, si trovano a dover garantire servizi utilizzati da una popolazione molto più numerosa rispetto ai residenti, con conseguenti costi aggiuntivi di gestione. Si tratta di interventi concreti e necessari che rispondono a bisogni reali delle nostre comunità.”
“Sostenere Balvano e, allo stesso tempo, aver dato copertura finanziaria a una normativa che valorizzi e compensi il ruolo dei Comuni che erogano servizi sovracomunali – evidenzia l’esponente di FI – significa investire nella coesione territoriale e nel buon funzionamento dei servizi pubblici”.
“Come rappresentante istituzionale – conclude Picerno – ribadisco il personale impegno a favore dei territori e delle amministrazioni locali, promuovendo misure capaci di generare benefici tangibili per cittadini e comunità.”